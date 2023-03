Here’s where Top 100 prospects will begin the season

1. Gunnar Henderson, 3B, BAL — Baltimore (MLB)2. Corbin Carroll, OF, ARI — Arizona (MLB)3. Francisco ?lvarez, C, NYM — Syracuse (Triple-A)4. Jordan Walker, OF, STL — St. Louis (MLB)5. Anthony Volpe, SS, NYY — New York (MLB)6. Andrew Painter, RHP, PHI — Injured (elbow)7. Grayson Rodriguez, RHP, BAL — Norfolk (Triple-A)8. Jackson Chourio, OF, MIL — Biloxi (Double-A)9. Marcelo Mayer, SS, BOS — Greenville (High-A)10. Elly De La Cruz, SS, CIN — Injured (hamstring)11. Jordan Lawlar, SS, ARI — Amarillo (Double-A)12. Jackson Holliday, SS, BAL — Delmarva (Single-A)13. Eury P?rez, RHP, MIA — Jacksonville (Triple-A)14. Diego Cartaya, C, LAD — Tulsa (Double-A)15. Druw Jones, OF, ARI — Visalia (Single-A)16. Daniel Espino, RHP, CLE — Injured (shoulder)17. James Wood, OF, WSH — Wilmington (High-A)18. Kyle Harrison, LHP, SF — Sacramento (Triple-A)19. Jackson Merrill, SS, SD — Fort Wayne (High-A)20. Taj Bradley, RHP, TB — Durham (Triple-A)21. Brett Baty, 3B, NYM — Syracuse (Triple-A)22. Marco Luciano, SS, SF — Richmond (Double-A)23. Triston Casas, 1B, BOS — Boston (MLB)24. Bobby Miller, RHP, LAD — Injured (mild shoulder soreness)25. Ezequiel Tovar, SS, COL — Colorado (MLB)26. Termarr Johnson, 2B, PIT — Injured (hamstring)27. Zac Veen, OF, COL — Hartford (Double-A)28. Pete Crow-Armstrong, OF, CHC — Tennessee (Double-A)29. Noelvi Marte, SS, CIN — Chattanooga (Double-A)30. Sal Frelick, OF, MIL — Nashville (Triple-A)31. Brooks Lee, SS, MIN — Wichita (Double-A)32. Ricky Tiedemann, LHP, TOR — New Hampshire (Double-A)33. Curtis Mead, 3B, TB — Durham (Triple-A)34. Josh Jung, 3B, TEX — Texas (MLB)35. Robert Hassell, OF, WSH — Harrisburg (Double-A)36. Kevin Parada, C, NYM — Brooklyn (High-A)37. Miguel Vargas, 3B, LAD — Los Angeles (MLB)38. Colson Montgomery, SS, CWS — Birmingham (Double-A)39. Tyler Soderstrom, 1B, OAK — Las Vegas (Triple-A)40. Colton Cowser, OF, BAL — Norfolk (Triple-A)41. Evan Carter, OF, TEX — Frisco (Double-A)42. Gavin Williams, RHP, CLE — Columbus (Triple-A)43. Hunter Brown, RHP, HOU — Houston (MLB)44. Edwin Arroyo, SS, CIN — Dayton (High-A)45. Royce Lewis, SS, MIN — Injured (torn ACL)46. Elijah Green, OF, WSH — Fredericksburg (Single-A)47. Jasson Dom?nguez, OF, NYY — Somerset (Double-A)48. Mick Abel, RHP, PHI — Reading (Double-A)49. Harry Ford, C, SEA — Everett (High-A)50. Masyn Winn, SS, STL — Memphis (Triple-A)51. George Valera, OF, CLE — Columbus (Triple-A)52. Oswald Peraza, SS, NYY — Scranton/Wilkes-Barre (Triple-A)53. Logan O’Hoppe, C, LAA — Los Angeles (MLB)54. Michael Busch, 2B, LAD — Oklahoma City (Triple-A)55. Endy Rodriguez, C, PIT — Indianapolis (Triple-A)56. Gavin Stone, RHP, LAD — Oklahoma City (Triple-A)57. Henry Davis, C, PIT — Altoona (Double-A)58. Cade Cavalli, RHP, WSH — Injured (Tommy John surgery)59. Brandon Pfaadt, RHP, ARI — Reno (Triple-A)60. Quinn Priester, RHP, PIT — Indianapolis (Triple-A)61. Jacob Berry, 3B, MIA — Beloit (High-A)62. Gavin Cross, OF, KC — Quad Cities (High-A)63. Jackson Jobe, RHP, DET — Injured (lumbar spine inflammation)64. Bo Naylor, C, CLE — Columbus (Triple-A)65. Tanner Bibee, RHP, CLE — Akron (Double-A66. Owen White, RHP, TEX — Frisco (Double-A)67. Max Meyer, RHP, MIA — Injured (Tommy John rehab)68. Adael Amador, SS, COL — Spokane (High-A)69. Cam Collier, 3B, CIN — Daytona (Single-A)70. Ryan Pepiot, RHP, LAD — Los Angeles (MLB)71. Luisangel Acu?a, SS, TEX — Frisco (Double-A)72. Carson Williams, SS, TB — Bowling Green (High-A)73. Kyle Manzardo, 1B, TB — Durham (Triple-A)74. Jordan Westburg, INF, BAL — Norfolk (Triple-A)75. Brayan Rocchio, SS, CLE — Columbus (Triple-A)76. Ken Waldichuk, LHP, OAK — Oakland (MLB)77. Tink Hence, RHP, STL — Peoria (High-A)78. Jack Leiter, RHP, TEX — Frisco (Double-A)79. Gordon Graceffo, RHP, STL — Memphis (Triple-A)80. Heston Kjerstad, OF, BAL — Bowie (Double-A)81. Andy Pages, OF, LAD — Oklahoma City (Triple-A)82. Chase DeLauter, OF, CLE — Injured (left foot)83. Jace Jung, 2B, DET — West Michigan (High-A)84. Drew Romo, C, COL — Hartford (Double-A)85. Oscar Colas, OF, CWS — Chicago (MLB)86. Ceddanne Rafaela, OF, BOS — Worcester (Triple-A)87. Kevin Alcantara, OF, CHC — South Bend (High-A)88. Emmanuel Rodriguez, OF, MIN — Cedar Rapids (High-A)89. Zach Neto, SS, LAA — Rocket City (Double-A)90. Joey Wiemer, OF, MIL — Nashville (Triple-A)91. Alec Burleson, OF, STL — St. Louis (MLB)92. Brennen Davis, OF, CHC — Iowa (Triple-A)93. Miguel Bleis, OF, BOS — Salem (Single-A)94. Brock Porter, RHP, TEX — Down East (Single-A)95. Wilmer Flores, RHP, DET — Toledo (Triple-A)96. Alex Ramirez, OF, NYM — Brooklyn (High-A)97. DL Hall, LHP, BAL — Norfolk (Triple-A)98. Bryce Miller, RHP, SEA — Arkansas (Double-A)99. Joey Ortiz, SS, BAL — Norfolk (Triple-A)100. Dylan Lesko, RHP, SD — Injured (Tommy John rehab)