Where the Guardians’ Top 30 prospects are starting the season

1. Chase DeLauter (MLB No. 30), OF — Akron (Double-A)2. Kyle Manzardo (MLB No. 56), 1B — Columbus (Triple-A)3. Brayan Rocchio (MLB No. 88), SS/2B — Cleveland (MLB)4. Daniel Espino, RHP — Columbus (Triple-A) — injured list (shoulder surgery)5. Ralphy Velazquez, C/1B — Lynchburg (Single-A)6. Jaison Chourio, OF — Lynchburg (Single-A)7. Juan Brito, INF — Columbus (Triple-A)8. George Valera, OF — Columbus (Triple-A) — injured list (hamstring)9. Alex Clemmey, LHP — Lynchburg (Single-A)10. Angel Martínez, INF — Cleveland (MLB) — injured list (foot)11. Joey Cantillo, LHP — Columbus (Triple-A) — injured list (hamstring)12. Angel Genao, SS/3B — Lynchburg (Single-A)13. Welbyn Francisca, SS — Extended spring training14. Jackson Humphries, LHP — Lynchburg (Single-A)15. Kahlil Watson, SS/2B — Akron (Double-A)16. Petey Halpin, OF — Akron (Double-A)17. Johnathan Rodriguez, OF — Columbus (Triple-A)18. Robert Arias, OF — Dominican Republic complex19. Jake Fox, OF — Lake County (High-A)20. Jose Devers, SS/3B — Lake County (High-A)21. Alex Mooney, SS — Lake County (High-A)22. Parker Messick, LHP — Lake County (High-A)23. José Tena, SS — Columbus (Triple-A)24. Rafael Ramirez Jr., SS — Lynchburg (Single-A)25. Cade Smith, RHP — Cleveland (MLB)26. Andrew Walters, RHP — Akron (Double-A)27. Will Dion, LHP — Columbus (Triple-A)28. Jhonkensy Noel, OF/1B/3B — Columbus (Triple-A)29. Franco Aleman, RHP — Columbus (Triple-A)30. Dayan Frias, 3B — Akron (Double-A)