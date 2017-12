Scoreboard roundup — 12/12/17

iStock/Thinkstock(NEW YORK) — Here are the scores from Tuesday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

Denver 103, Detroit 84

Cleveland 123, Atlanta 114

OT N.Y. Knicks 113, L.A. Lakers 109

Brooklyn 103, Washington 98

Dallas 95, San Antonio 89

OT Philadelphia 118, Minnesota 112

Sacramento 99, Phoenix 92

NATIONAL HOCKEY LEAGUE

Edmonton 7, Columbus 2

Buffalo 3, Ottawa 2

Philadelphia 4, Toronto 2

Washington 5, Colorado 2

New Jersey 5, L.A. Kings 1

SO Minnesota 2, Calgary 1

Tampa Bay 3, St. Louis 0

OT Chicago 3, Florida 2

SO Carolina 3, Vegas 2

TOP 25 COLLEGE BASKETBALL

(15) Seton Hall 84, St. Peter’s 61

(25) Cincinnati 65, Mississippi St. 50

Copyright © 2017, ABC Radio. All rights reserved.