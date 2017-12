Scoreboard Roundup — 12/7/17

iStock/Thinkstock( NEW YORK ) — Here are the scores from yesterday’s sports events:

——

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

Final L.A. Lakers 107 Philadelphia 104

Final Washington 109 Phoenix 99

Final Brooklyn 100 Oklahoma City 95

Final Houston 112 Utah 101

——

NATIONAL HOCKEY LEAGUE

Final OT Pittsburgh 4 N-Y Islanders 3

Final Boston 6 Arizona 1

Final Tampa Bay 5 Colorado 2

Final Florida 6 Winnipeg 4

Final OT Calgary 3 Montreal 2

Final St. Louis 3 Dallas 0

Final Philadelphia 4 Vancouver 1

Final OT L.A. Kings 4 Ottawa 3

Final OT San Jose 5 Carolina 4

——

NATIONAL FOOTBALL LEAGUE

Final Atlanta 20 New Orleans 17

——

TOP-25 COLLEGE BASKETBALL

Final (21) Purdue 80 Valparaiso 50

Copyright © 2017, ABC Radio. All rights reserved.