Scoreboard roundup — 2/3/18

iStock/Thinkstock(NEW YORK) — Here are the latest scores from today’s sports events:



NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

Final L.A. Clippers 113 Chicago 103

Final Detroit 111 Miami 107

Final Indiana 100 Philadelphia 92

Final Washington 115 Orlando 98

Final Houston 120 Cleveland 88

Final Utah 120 San Antonio 111

Final Denver 115 Golden State 108

Final Minnesota 118 New Orleans 107

Final Dallas 106 Sacramento 99

NATIONAL HOCKEY LEAGUE

Final SO Ottawa 4 Philadelphia 3

Final Montreal 5 Anaheim 2

Final Florida 3 Detroit 2

Final New Jersey 3 Pittsburgh 1

Final St. Louis 1 Buffalo 0

Final N-Y Islanders 4 Columbus 3

Final Winnipeg 3 Colorado 0

Final Boston 4 Toronto 1

Final Nashville 5 N-Y Rangers 2

Final Dallas 6 Minnesota 1

Final Tampa Bay 4 Vancouver 2

Final OT Calgary 4 Chicago 3

Final L.A. Kings 6 Arizona 0



TOP-25 COLLEGE BASKETBALL

Final (2) Virginia 59 Syracuse 44

Final (3) Purdue 78 Rutgers 76

Final St. John’s 81 (4) Duke 77

Final (5) Michigan St. 63 Indiana 60

Final OT (6) Xavier 96 Georgetown 91

Final Oklahoma St. 84 (7) Kansas 79

Final (8) Cincinnati 65 UConn 57

Final Washington 78 (9) Arizona 75

Final (10) Texas Tech 83 TCU 71

Final (11) Auburn 93 Vanderbilt 81

Final Texas 79 (12) Oklahoma 74

Final (13) Saint Mary’s (Cal) 65 San Diego 62

Final (14) Gonzaga 68 BYU 60

Final (15) West Virginia 89 Kansas St. 51

Final (18) Tennessee 94 Mississippi 61

Final (19) North Carolina 96 Pittsburgh 65

Final (20) Clemson 75 Wake Forest 67

Final Missouri 69 (21) Kentucky 60

Final Alabama 68 (23) Florida 50

Final OT (24) Michigan 76 Minnesota 73

Copyright © 2018, ABC Radio. All rights reserved.