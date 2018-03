Scoreboard roundup — 3/4/18

iStock/Thinkstock(NEW YORK) — Here are the scores from yesterday’s sports events:

INTERLEAGUE

Washington 8, Houston 1

Baltimore 4, Philadelphia 2

San Francisco 9, Texas 4

San Diego 10, Oakland 4

San Francisco 13, Cleveland 4

AMERICAN LEAGUE

Tampa Bay 7, Detroit 4

N-Y Yankees 5, Boston 3

Toronto 13, Minnesota 8

Chi White Sox 9, Kansas City 5

Seattle 4, L-A Angels 2



NATIONAL LEAGUE

Pittsburgh 4, Philadelphia 3

Miami 1, N-Y Mets 0

Atlanta 9, St. Louis 2

L-A Dodgers 14, Arizona 6

Chi Cubs 7, Cincinnati 4

Milwaukee 6, Colorado 5

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

Orlando 107, Memphis 100

Miami 105, Detroit 96

Denver 126, Cleveland 117

Houston 123, Boston 120

L.A. Lakers 116, San Antonio 112

Portland 108, Oklahoma City 100

Utah 98, Sacramento 91

NATIONAL HOCKEY LEAGUE

Tampa Bay 7, Philadelphia 6 SO

Dallas 3, St. Louis 2 OT

Chicago 5, L.A. Kings 3

Boston 2, Montreal 1 OT

Pittsburgh 3, N-Y Islanders 2 OT

Arizona 2, Ottawa 1

Washington 5, Toronto 2

N-Y Rangers 3, Edmonton 2



TOP-25 COLLEGE BASKETBALL

(1) Virginia 62, Notre Dame 57

(15) Michigan 75, (2) Michigan St. 64

(3) Xavier 65, DePaul 62

(4) Villanova 97, Georgetown 73

(5) Duke 74, (9) North Carolina 64

Oklahoma St. 82, (6) Kansas 64

(7) Gonzaga 83, Loyola Marymount 69

(8) Purdue 78, Penn St. 70

(12) Texas Tech 79, TCU 75

(14) Auburn 79, South Carolina 70

(16) Tennessee 66, Georgia 61

Syracuse 55, (18) Clemson 52

(19) Arizona 66, California 54

Texas 87, (20) West Virginia 79 OT

San Diego St. 79, (21) Nevada 74

Florida 80, (23) Kentucky 67

Marshall 76, (24) Middle Tennessee 67

Copyright © 2018, ABC Radio. All rights reserved.