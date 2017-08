Scoreboard roundup — 8/18/17

iStock/Thinkstock(NEW YORK) — Here are the latest scores and winners:

INTERLEAGUE

Chicago Cubs 7, Toronto 4

L.A. Dodgers 8, Detroit 5

Minnesota 10, Arizona 3

AMERICAN LEAGUE

Baltimore 9, L.A. Angels 7

Boston 9, N.Y. Yankees 6

Seattle 7, Tampa Bay 1

Chicago White Sox 4, Texas 3

Houston 3, Oakland 1

Cleveland 10, Kansas City 1

NATIONAL LEAGUE

St. Louis 11, Pittsburgh 10

Miami 3, N.Y. Mets 1

Cincinnati 5, Atlanta 3

Colorado 8, Milwaukee 4

Washington 7, San Diego 1

San Francisco 10, Philadelphia 2

WOMEN’S NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

N.Y. Liberty 82, Connecticut 70

Phoenix 89, Washington 79

Minnesota 111, Indiana 52

L.A. Sparks 115, Chicago 106

Seattle 79, San Antonio 78

