Scoreboard roundup — 8/31/17
(NEW YORK) — Here are the latest scores and winners:
AMERICAN LEAGUE
Houston 5, Texas 1
Minnesota 5, Chicago White Sox 4
N.Y. Yankees 6, Boston 2
Toronto 11, Baltimore 8
NATIONAL LEAGUE
Cincinnati 7, N.Y. Mets 2
Arizona 8, L.A. Dodgers 1
Philadelphia 3, Miami 2
Chicago Cubs 6, Atlanta 2
Milwaukee 6, Washington 3
St. Louis 5, San Francisco 2
TOP 25 COLLEGE FOOTBALL
(2) Ohio St. 49, Indiana 21
(10) Oklahoma St. 59, Tulsa 24
NATIONAL FOOTBALL LEAGUE PLAYOFFS
Green Bay 24, Los Angeles 10
Indianapolis 7, Cincinnati 6
Buffalo 27, Detroit 17
Jacksonville 13, Atlanta 7
N.Y. Jets 16, Philadelphia 10
Pittsburgh 17, Carolina 14
Washington 13, Tampa Bay 10
N.Y. Giants 40, New England 38
Cleveland 25, Chicago 0
Baltimore 14, New Orleans 13
Miami 30, Minnesota 9
Kansas City 30, Tennessee 6
Denver 30, Arizona 2
Seattle 17, Oakland 13
San Francisco 23, Los Angeles 13
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