Liberty-Benton High School’s commencement ceremony will be held at 2 p.m. Sunday in the high school gymnasium. The valedictorians are Asa C. Baird, Lindsey J. Bishop, Olivia N. Christiansen, Adam J. Dobbins, Jenna L. Flick, Tonya N. Frankart, Benjamin E. Heck, Abigail E. Heldman, Griffin H. Ho…