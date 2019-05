Liberty-Benton will graduate 93 seniors when it holds commencement at 2 p.m. Sunday in the high school gymnasium. Valedictorians are Alyson M. Carpenter, Gina M. DeMarsh, Kathryn J. Hooper, Taylor R. Johannigman, Logan C. Kizer, Lucas Mattingly, Chloe E. Miller, Paige E. Peplinski, Jacob M. Reindel, Abby M. Reynolds, Savanah Richards, Brooke E. Slezak, Kristen […]