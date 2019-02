Division I District At Mentor 106 “” Tyler Barnes, Findlay, fr., 30-17 vs. Carlo Santoro, fr., Mayfield, 34-11 113 “” Jimmy Phadphom, Findlay, soph., 20-20 vs. Channing Thornton, Thomas Worthington, fr., 11-15. 120 “” Mitch Johnston, sr., 26-17 vs. Nate Burnett, fr., Elyria, 29-9 132 “” Jaden Johnson, sr., 25-8 vs. Scott Richter, Lakewood St. […]