PREP WRESTLING OHSAA State Team Tournament At St. John Arena SUNDAY’S STATE QUARTERFINALS DIVISION I (1) Cincinnati LaSalle vs. (8) Lancaster, 11 a.. (5) Wadsworth vs. (4) Elyria, 11 a.m. (3) Brecksville vs. (6) Mason, 1:15 (7) Dublin Coffman vs. (2) Lakewood St. Edward, 1:15 DIVISION II (1) St. Paris Graham vs. (8) London, 11 […]